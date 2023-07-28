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الرئيسان السيسي وبوتين يتوسطان صورة للقادة المشاركين فى القمة الأفريقية الروسية

الجمعة، 28 يوليو 2023 12:28 م
الرئيسان السيسي وبوتين يتوسطان صورة للقادة المشاركين فى القمة الأفريقية الروسية الرئيس السيسى وبوتين يتوسطان صورة للقادة المشاركين في القمة الأفريقية الروسية
كتب ـ محمد الجالى

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حرص القادة المشاركون في القمة الأفريقية الروسية الثانية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج الروسية، على التقاط صورة تذكارية والتى توسطها الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.
 
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