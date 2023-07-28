الرئيسان السيسي وبوتين يتوسطان صورة للقادة المشاركين فى القمة الأفريقية الروسية

كتب ـ محمد الجالى

حرص القادة المشاركون في القمة الأفريقية الروسية الثانية المنعقدة بمدينة سان بطرسبرج الروسية، على التقاط صورة تذكارية والتى توسطها الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الروسى فلاديمير بوتين.