الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير الدكتور تركى بن محمد بن سعود

أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير الدكتور / تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 11 / 1 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير الدكتور تركى بن محمد بن سعودالجمعة، 28 يوليو 2023 08:13 م
الديوان الملكى السعودى
وكالات
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