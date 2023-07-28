اليوم السابع
Ads
الجمعة، 28 يوليو 2023 08:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير الدكتور تركى بن محمد بن سعود

الجمعة، 28 يوليو 2023 08:13 م
الديوان الملكى السعودى يعلن وفاة الأمير الدكتور تركى بن محمد بن سعود الديوان الملكى السعودى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير الدكتور / تركي بن محمد بن سعود الكبير آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 11 / 1 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
 

الديوان الملكى السعودى

الأمير الدكتور تركى بن محمد بن سعود الكبير آل سعود

السعودية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة