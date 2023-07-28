الدفاع البريطانية ترسل لدولة مالى عن طريق الخطأ معلومات سرية موجهة للبنتاجون

كتبت: نهال أبو السعود

بدأت وزارة الدفاع البريطانية تحقيقًا بعد أن أرسل المسؤولون عن غير قصد رسائل بريد إلكتروني تحتوى على معلومات سرية إلى حليف روسي مقرب بسبب خطأ مطبعي.

وفقا لصحيفة الجارديان تم إرسال عدد صغير من رسائل البريد الإلكتروني الموجهة للبنتاجون إلى مالي بسبب الحذف العرضي للحرف "i" من عنوان بريد إلكتروني.

أرسل المسؤولون البريطانيون الرسائل إلى عنوان ينتهي بنطاق ".ml" الخاص بالدولة الواقعة في غرب إفريقيا ، بدلاً من النطاق ".mil" الخاص بالجيش الأمريكي.

هذه ليست المرة الاولي التي يحدث الخطا فيها، حيث تم الكشف عن نفس الخطأ في البنتاجون في وقت سابق من هذا الشهر حيث أدى إلى إرسال ملايين من رسائل البريد الإلكتروني العسكرية إلى مالي.

قيل إن حجم الحادث البريطاني ، الذي أوردته صحيفة التايمز لأول مرة ، باهت بالمقارنة بما ارسلته الولايات المتحدة

قال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية: "لقد فتحنا تحقيقًا بعد إعادة توجيه عدد صغير من رسائل البريد الإلكتروني عن طريق الخطأ إلى مجال بريد إلكتروني غير صحيح ونحن على ثقة من عدم احتوائهم على أي معلومات يمكن أن تعرض الأمان التشغيلي أو البيانات الفنية للخطر.

ووفقا للتقرير، تتم مشاركة جميع المعلومات الحساسة على أنظمة مصممة لتقليل مخاطر التوجيه الخاطئ.

وتابع المتحدث باسم وزراة الدفاع البريطانية قائلا: "تقوم وزارة الدفاع بمراجعة عملياتها باستمرار وتقوم حاليًا ببرنامج عمل لتحسين إدارة المعلومات ، ومنع فقدان البيانات ، والتحكم في المعلومات الحساسة."