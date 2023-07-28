الداخلية التونسية تحذر من مغالطات بشأن ملف المهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء

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حذرت وزارة الداخلية التونسية من مزاعم ومغالطات يتم تداولها عبر عدد من الصّفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام بخصُوص ملفّ المُهاجرين الأفارقة جنُوب الصّحراء.

وأكدت الوزارة - في بيان صحفي، الخميس - عدم قبولها للمزاعم والافتراءات التي من شأنها المساس بصورة تونس والتونسيّين وتشويه المؤسّسة الأمنيّة لأهداف مشبوهة وتوظيف بعض الأطراف لملفّ الهجرة غير الشرعيّة لغايات سياسيّة خاسرة.

وشددت على أن الجُمهوريّة التّونسيّة دولةً وشعبًا لا تتوان عن القيام بواجب الإحاطة الإنسانيّة الكاملة بالمهاجرين الأفارقة وغيرهم من الأجانب الموجودين على التراب التونسي أو إغاثة الذين هم في حالة خطر بالمياه الإقليميّة التونسيّة إلى حين بلوغهم مرفأً آمنا.

كما شدّدت الوزارة على واجبها في حماية حدود البلاد وعدم مسؤوليّتها على الأفارقة المُتواجدين خارج الحدود.