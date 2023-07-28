البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة وخدام كنائس الخليج.. صور

كتب: محمد الأحمدى

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية اليوم الجمعة، بالآباء كهنة وخدام وخادمات كنائس دول الخليج (الإمارات - عُمان - البحرين - قطر) .

بدأ اللقاء الذي أقيم في مسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بصلاة افتتاحية، ثم ألقى نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على هذه الكنائس، كلمة قدم فيها الشكر لقداسة البابا على حرصه الدائم على الالتقاء بكهنة وخدام كنائس هذه المنطقة من الخليج، ومتابعة أحوال خدمتهم لأبناء الكنيسة القبطية المقيمين هناك.

وبدأ قداسة البابا كلمته واستهلها بالترحيب بأبنائه الكهنة والخدام، معربًا عن سعادته باهتمام كهنة الخليج وأسرهم بإقامة مؤتمرهم السنوي بشكل منتظم في مصر، الأمر الذي يدعم بقوة ارتباطهم بالكنيسة الأم.

وقرأ قداسته جزءًا من الرسالة الأولى للقديس بولس الرسول إلى تلميذه تيموثاوس وهو الجزء الافتتاحي للرسالة.

ووضع قداسة البابا عنوانًا لكلمته وهو "الخادم سفير المسيح" ، ورسم خمسة ملامح للخادم السفير، وهي:

1- أنتم ملح الأرض: أي أن تكون للخدمة مذاق وتأثير.

2- نور العالم: الاستقامة.

3- أنت خميرة: أي البركة والنمو.

4- رائحة المسيح: أي السيرة العطرة.

5- سفراء المسيح: أي الشهادة للمسيح.

وأشار إلى الكيفية التي نخدم بها اعتمادًا على هذه الملامح الخمسة، حيث لفت إلى الآية الختامية لسفر أعمال الرسل، وحدد أربعة سلوكيات يسير بها الخادم، وهي:

1- كَارِزًا بِمَلَكُوتِ اللهِ.

2- مُعَلِّمًا بِأَمْرِ الرَّبِّ.

3- بِكُلِّ مُجَاهَرَةٍ.

4- بِلاَ مَانِعٍ.

وعقب الكلمة عرض نيافة يوليوس على قداسة البابا الأسئلة التي قدمها الحضور، وأجاب قداسته عليها، ثم وزع عليهم هدايا تذكارية وتم التقاط صور تذكارية.