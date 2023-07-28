اليوم السابع
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الجمعة، 28 يوليو 2023 11:32 م
أكرم القصاص
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الأمن الباكستانى يعتقل 10 إرهابيين خلال عمليات أمنية بإقليم البنجاب

الجمعة، 28 يوليو 2023 11:05 م
الأمن الباكستانى يعتقل 10 إرهابيين خلال عمليات أمنية بإقليم البنجاب الشرطة الباكستانية
أ ش أ

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أعلنت الشرطة الباكستانية عن نجاح قواتها فى اعتقال عشرة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية نفذتها فى مدن إقليم البنجاب الشرقى، بحسب وكالة الأنباء السعودية.


وأوضح بيان صادر عن وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة اليوم ، أن قوة مكافحة الإرهاب نفذت عشرات العمليات الأمنية بناءً على معلومات استخباراتية، وتمكنت من اعتقال عشرة أشخاص ينتمون إلى منظمات إرهابية .


وأضاف أن الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية على أهداف حساسة ، مشيراً إلى أن قوات الأمن صادرت من حوزتهم أسلحة ومتفجرات وخرائط لأضرحة دينية .

 


الشرطة الباكستانية

باكستان

إرهاب

إقليم البنجاب



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