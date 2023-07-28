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الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الجمعة، 28 يوليو 2023 08:00 ص
الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة ارتفاعا فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم ارتفاعا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، وشبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 38 درجة والمحسوسة 41 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 33 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 23، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 30، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45  والصغرى 28.

يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م ححدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوماً و13 ساعة 52 دقيقة.


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