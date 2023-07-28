اقترانات بديعة وزخات شهب.. تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية يوليو

كتب محمود راغب

يكون هواة الفلك ومحبو الظواهر الفلكية والمعلقة أبصارهم بالسماء على موعد مع شهر مثالى يشهد عددا من الظواهر الفلكية التى ترى معظمها فى ليالى يوليو، حيث يرى بعضها بالعين المجردة بدون الحاجة بمنظار. وينشر "اليوم السابع" تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة بالتواريخ حتى نهاية شهر يوليو الجارى، كما يلى:



28-27 يوليو/ الزهرة وعطارد وريجولس

فى يومى 27 و28 يوليو يقترن كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) مع كوكب عطارد (أقرب الكواكب إلى الشمس: مرسال الآلهة) والنجم ريجولس (Regulus قلب الأسد) في هذا اليوم ويمكن مشاهدة هذا الاقتران الثلاثي باتجاه الغرب عند دخول الليل حتي غروب المشهد بحلول الـ 8:45 مساء تقريبا في 27 يوليو، كما يقترن كوكب عطارد مع النجم ريجولس، حيث يُرى هذا المشهد عند دخول الليل في 28 يوليو وحتى غروبه في الـ 9:5 مساء تقريبا.



28 يوليو/ القمر وقلب العقرب

يقترن القمر في هذا اليوم مع النجم أنتاريس Antares (قلب العقرب) وهو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، ويمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة عند دخول الليل، وحتى بداية غروب هذا المشهد في الـ 2:00 صباحا من اليوم التالي.



30-29 يوليو / زخة شهب دلتا الدلويات

مع نهاية الشهر سنكون على موعد مع زخة شهب دلتا الدلويات، وهى زخة شهابية متوسطة الكثافة يصل عدد الشهب فيها إلى 20 شهابا في الساعة، وتأتي هذه الشهب بسبب دخول بقايا حطام المذنبان (مارسدن وكراخت) الغلاف الجوي الأرضي في الفترة من 12 يوليو إلى 23 أغسطس وتبلغ ذروتها في ليلة 29 وفجر 30 يوليو.

وسيعيق القمر هذا العام رؤية الكثير من الشهب وبخاصة الضعيف منها ، وعامة أفضل الظروف لمشاهدة زخات الشهب يكون من مكان مظلم تماما بعيدا عن أضواء المدينة بعد منتصف الليل بشرط صفاء السماء وخلوها من الغبار والسحب وبخار الماء، وتظهر الشهب كما لو كانت آتية من كوكبة الدلو وهو سبب تسميتها ، ولكن يمكن أن تظهر في أي مكان آخر بالسماء.