اعترافات المتهم بقتل مواطن بالقاهرة:" ضربته بخرطوم وسلاح حتى الموت "

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

أدلى المتهم بقتل مواطن فى القاهرة باعترافات تفصيلية، مؤكدا أن المجنى عليه استأجر منه شقة واستولى منها على بعض المنقولات فقرر الانتقام منه، حيث استعان بصديق له وتعديا عليه بالضرب بخرطوم وسلاح حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة باستقبال إحدى المستشفيات لجثمان أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الحدائق "مصاب بجرح نافذ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع شقيق المتوفى ، وآخر وبسؤالهما أقرا بقيام شخصين بالتعدى على المتوفى محدثين إصابته التى أودت بحياته لوجود خلافات بينهم، وعقب التأكد من صحة أقوالهم تم تحديد المتهمين وتبين أن لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرا بأنه عقب اكتشاف أحدهما قيام المجنى عليه بالاستيلاء على بعض المنقولات من الشقة سكنه أثناء إقامته لديه فقام بالاستعانة بالمتهم الثانى وتوجها لمحل سكن المجنى عليه واصطحباه للشقة محل الواقعة، وتعديا عليه بالضرب باستخدام "سلاح أبيض "مطواة " - خرطوم مياه - قطعة خشبية مدببة"، وتم بإرشادهما ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وأقرا بتخلصهما من السلاح الأبيض بإلقائه بالطريق العام.