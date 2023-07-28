اطمن على نفسك وافحص دمك لمعرفة الفيتامينات الناقصة

كتبت ميرفت رشاد

لا يمكن إنكار أن التغذية هي أساس صحتنا، أكدت الأبحاث على مدى العقود الأخيرة على أهمية اتباع نظام غذائي متوازن ، غني بالفيتامينات الأساسية والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى ، يعاني الكثير منا دون علم من نقص غذائي يمكن أن يسبب مشاكل صحية، ويجب التحقق من أن أجسادنا تحصل على كل ما تحتاجه، و يمكن أن يكون الحل إجراء فحص دم مباشر، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet". قوة اختبارات الدم في تقييم نقص الفيتامينات يمكن أن توفر اختبارات الدم نظرة ثاقبة على صحتنا الغذائية من خلال قياس العناصر الغذائية الأساسية واكتشاف أوجه القصور، على سبيل المثال ، يمكنهم الكشف عما إذا كنت تفتقر إلى فيتامينات معينة بسبب الشيخوخة ، أو ظروف صحية معينة ، أو استخدام الأدوية ، أو سوء امتصاص العناصر الغذائية. المذنبون الشائعون: فيتامين د و ب 12 فيتامين D و B-12 تلعب بعض الفيتامينات والمعادن دورًا مهمًا في صحتنا، على سبيل المثال ، يعد الحديد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على مستويات الطاقة ووظائف الجسم بشكل عام لأنه يساعد في تكوين الهيموجلوبين ، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، وفي الوقت نفسه ، تعتبر الفيتامينات B12 ، والفولات ، و D ضرورية لإنتاج خلايا الدم الحمراء ، ونمو الخلايا وتطورها ، وصحة العظام ، ووظيفة المناعة.

يعتبر نقص فيتامين (د) و (ب 12) شائعًا بشكل خاص. على الرغم من الالتزام بنظام غذائي متوازن ، فإن العديد من الأفراد يفتقرون إلى هذه العناصر الغذائية الحيوية بسبب عوامل تتجاوز خياراتهم الغذائية.

ينتشر نقص فيتامين (د) على نطاق واسع لأن مصدرنا الرئيسي هو ضوء الشمس ، ويحد الكثير منا من التعرض لأشعة الشمس بسبب مخاوف من سرطان الجلد، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مزمنة ، مثل هشاشة العظام وأمراض القلب وبعض أنواع السرطان.

اختبارات الدم الفردية

تتوفر العديد من اختبارات الدم لقياس مستويات المغذيات في أجسامنا، تقييم مستويات الفيتامينات والمعادن والإنزيمات والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى، تقدم هذه الاختبارات رؤى قيمة حول حالتنا الغذائية ، وتسلط الضوء على المجالات التي قد نحتاج إلى تحسينها أو تعويضها بشكل مفرط.

على سبيل المثال ، يمكن لفحص الدم الفردي تقييم مستويات العناصر الغذائية المحددة ، من فيتامينات A و D و C و K و B المركب (B-12 و B-6 و B-1 وحمض الفوليك) إلى المعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والسيلينيوم والزنك.