استمرار إزالة البلوكات السكنية تمهيدا لبدء إنشاء مدينة المحلة الجديدة.. صور

الغربية – مصطفى عادل

تسابق أجهزة الدولة المعنية الزمن للانتهاء من كافة أعمال الهدم للوحدات السكنية بمنطقة المستعمرة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والتي ستشهد إقامة مشروع مدينة المحلة الجديدة، في إطار توجيهات القيادة السياسية للتطوير العمراني للمدن الكبرى.

ونجحت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى إنهاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة الخاصة بصرف التعويضات كاملة لقاطني النسبة الأكبر من سكان "البلوكات السكنية" المكونة من طابق واحد، وتم إزالة 50 %من إجمالي الوحدات السكنية.

فى الوقت الذي تستمر فيه أعمال التواصل مع باقي قاطني الوحدات لاستكمال باقي الأعمال تمهيدا للبدء فى إنشاء المشروع.

وكشف مصدر مسئول بديوان عام محافظة الغربية – رفض ذكر اسمه، أنه تم حاليا الانتهاء من هدم أكثر من 50% من البلوكات السكنية المقامة على أرض المستعمرة، موضحا أن المشروع هو إقامة مدينة المحلة الجديدة فى إطار جهود القيادة السياسية للتطوير العمراني للمدن الكبري.

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن التعويضات تم صرفها بالفعل لسكان " البلوكات" التي تم هدمها كاملة بعد أن تم استيفاء الإجراءات الخاصة بالحصول على التعويضات المالية الخاصة بهم.

وأشار المصدر أن التعويضات تم صرفها لعدد 579 أسرة من قاطني هذه الوحدات بعد استيفاء الأوراق الخاصة بالإخلاء وتحويل التعويضات لهم على الحسابات البنكية التي وفرها السكان.

وأوضح المصدر أن بعض قاطني الوحدات الراغبين فى الحصول على وحدات فى المشروع الجديدة، سيتم سداد قيمة التعويض كمقدم للوحدة على أن يستوفي باقي الاشتراطات بسداد باقي المبالغ المستحقة.

وتابع المصدر أن المشروع سينقل مدينة المحلة قلعة صناعة الغزل والنسيج بمصر نقلة حضارية كبيرة، وسيتم التنفيذ على مرحلتين الأولي الأولي وهي إنشاء 8 عمارات (9 أدوار + أرضي) كمرحلة أولى، يعقبها إنشاء 3541 وحدة سكنية كمرحلة تالية.

وأشار المصدر أن أعمال الهدم والإزالة مازالت مستمرة حتى الأن ويتم الإزالة حتى سطح الأرض، على أن يتم استكمال الأعمال فى باقي الوحدات السكنية التي سيقوم سكانها بإخلائها بعد التوصل لاتفاق.

وكان قد استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم، المهندس خالد صديق رئيس صندوق التنمية الحضارية، وذلك في مستهل زيارته للغربية لتفقد عدد من المشروعات التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الصندوق.

وعقد المحافظ اجتماعاً بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، مديري شركات مياه الشرب والصرف الصحي، الكهرباء، الغاز والاتصالات، وذلك لمناقشة موقف إدخال المرافق لعمارات الإسكان الاجتماعي بالعجيزي والتي تم نهوها ضمن خطة الدولة لتوفير سكناً حضارياً بأسعار مناسبة للمواطنين وخاصةً محدودي الدخل، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير عواصم المحافظات والمدن الرئيسية، حيث تم الانتهاء من بناء 6عمارات تتكون كل عمارة منهم من (دور أرضي و 9أدوار علوية) بإجمالي 480 وحدة سكنية مقامة على مساحة 2.3 فدان.

وخلال الاجتماع ناقش رحمي وصديق موقف توصيل المرافق لعمارات العجيزي بطنطا، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إدخال مياه الشرب، كما تم وضع آليات تسريع خطوات إدخال الكهرباء، الغاز والاتصالات وضع جدول زمني لذلك.

كما تتطرق الاجتماع لمناقشة أعمال تطوير منشية عبد المنعم رياض بحي ثان المحلة الكبرى والتي بلغت نسب نهو الأعمال بها 40٪، حيث تشهد المنطقة أعمال تطوير تشمل توسعة ورصف شارع منشية عبد المنعم رياض الرئيسي من دوران الشركة حتى نهاية سوق التقوى، كما يتم تمهيد 28 شارع فرعي، إزالة البروز والتعديات وطبقة الطريق الهالكة تمهيدا لتركيب الأنترلوك بالشوارع الجانبية، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة للطرق وتطوير ورفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل حركة سير المواطنين.

واختتم الاجتماع بمناقشة مشروع إنشاء المحلة الجديدة والذي سيقام على أرض المستعمرة، إلى جانب مناقشة المشروعات المستقبلية التي سينفذها الصندوق داخل المحلة وطنطا.



أعمال الإزالة



اعمال الهدم



أعمال هدم الوحدات



اللوادر تقوم بهدم البلوكات



منطقة المستعمرة بعد هدم الوحدات



منطقة المستعمرة