إصابة 7 أشخاص فى حادثين متفرقين بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح وكسور متفرقة بمختلف أنحاء الجسم، في حادثين متفرقين بمحافظة الفيوم أحدهما انقلاب تروسيكل على طريق القاهرة/ أسيوط الصحراوى الغربى، والآخر حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضرين بالواقعتين وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا يفيد وقوع حادث انقلاب تروسيكل محمل بالركاب بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي ووجود مصابين وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وتبين إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



وتلقت شرطة النجدة، بمحافظة الفيوم بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية على طريق القاهرة/ الفيوم الصحراوي، قرب مدخل سنورس، ووجود عدد من المصابين.



وانتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 3 مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفي الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.