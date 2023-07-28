إصابة 11 شخصا فى حوادث متفرقة بالشرقية

الشرقية ــ فتحية الديب

أصيب 7 من عمال اليومية، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى بلبيس العاشر من رمضان اتجاه العاشر، نطاق محافظة الشرقية.



البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الإقليمى بلبيس العاشر من رمضان، وأسفر عن إصابة 7 من عمال اليومية، إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.



تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى العاشر الجامعى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.

كما أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق " بلبيس- السلام" نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث انقلاب سيارة سوزوكى بطريق "بلبيس - السلام "تجاه وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص، إثر اختلال عجلة القيادة وتم إصابتهم بجروح وسحجات وإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف ونقل المصابين الى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وإحالة المحضر للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب مهندس فني من إدارة المرور لمعاينة الحادث وتحديد سببه ومدى صلاحية السيارة للسير على الطريق من عدمه.

وفى سياق متصل، أصيب مواطن بسحجات وكدمات،إثر اصطدام سيارته الملاكى برصيف بمدخل مدينة الصالحية الجديدة، وتم نقله إلى مستشفى الصالحية الجديدة، فيما أصيب آخر بسحجات وكدمات، إثر اصطدام سيارته بعمود انارة طريق هرية اتجاه الزراعة، وتم نقله الى مستشفى الأحرار.