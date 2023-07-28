إصابة طفل بجروح متفرقة فى الرقبة والأذن بسبب عقر كلب له بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أصيب طفل يبلغ من العمر 7 سنوات، بعدة جروح متفرقة بمنطقة الرقبة والأذن، بسبب هجوم كلب عليه وعقره بمنطقة مبارك 14 شمال الغردقة، وتم نقله لمستشفى الغردقة العام وجارى اجراء الفحوصات الطبية له .



كان نقل عدد من الأهالى طفل يدعو بلال جوده 7 سنوات، لمستشفى الغردقة العام، بعد قيام كلب بعقره بمنطقة مبارك 14 بمدينة الغردقة.



وتبين بعد نقله لمستشفى الغردقة إصابته بجروح قطعية بجوار الأذن اليسرى والرقبة من الخلف وأسفل الرأس من الخلف جارى عمل الفحوصات الطبية اللازمة للمصاب، وتحرير محضر بالواقعة.









