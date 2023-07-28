ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الجمعة عن شفيع الله رحيمي رئيس إدارة شئون الكوارث قوله إن الفيضانات التي اجتاحت 11 إقليما أفغانيا أودت بحياة 47 شخصا على الأقل وأسفرت عن إصابة 57 شخصا آخرين.

وأوضح رحيمي أن الفيضانات اجتاحت أقاليم كابول وكونار وباكتيا وخوست وميدان ووارداك ونورستان ونانجارهار وغازنى وباكتيكا وهيلماند .. مشيرا إلى أن الفيضانات دمرت و ألحقت أضرارا جسيمة بستمائة منزل سكنى ومئات من الأفدنة بالأراضي الزراعية، بالإضافة إلى نفوق 250 رأس ماشية.

وذكرت الوكالة الأفغانية أن المتضررين من الفيضانات يحثون سلطات طالبان والمنظمات الإنسانية على إمدادهم بالاحتياجات الأساسية وتوفير مأوى لهم .. مشيرة إلى أن أفغانستان تعتبر من أكثر الدول تعرضاً لكوارث طبيعية من بينها الفيضانات والزلازل والانهيارات الأرضية والجفاف.