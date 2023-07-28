آية اللاوندى.. موهبة فنية بدمياط تهوى الرسم وتتمنى أن تصبح مهندسة ديكور.. صور

دمياط معتز الشربينى

تبلغ من العمر 13 عاما ولكنها تهوى الرسم وتبدع في فنها منذ نعومة أظافرها، وشاركت في عدة مسابقات هي آيه خالد اللاوندى، طالبة بالمرحلة الإعدادية بدمياط.

"اليوم السابع"التقى مع الطالبة آية اللاوندى إحدى الموهوبات فى مجال الفن التشكيلى يتعرف منها على موهبتها وقصة نجاحها.

وتقول آية اللاوندى البالغة من العمر 13 عاما:" بدأت الرسم فى الصف الرابع الابتدائى وبدأت اهتم بموهبتى وأركز فى الرسومات، منذ هذا الوقت بعد أن اكتشف والدى ووالدتى حبى للرسم وكانت البداية برسم شخصيات الكرتون وأضافت:" تابعت تعلم الرسومات من برامج اليوتيوب والتحقت بقسم الرسم بقصر ثقافة دمياط لتعلم واتقان الرسم، خاصة أن والدى يحب الرسم وشجعنى على الاهتمام بموهبتى.

وأضافت آية اللاوندى: "شجعتني أسرتى على مواصلة الطريق، شاركت فى ثلاث معارض النيل للمبدعين السادس ، والسابع ، والثامن، وحصلت علي شهادة معتمدة من قصر ثقافة دمياط ودرع وشهادة معتمدة من نقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة .

وأشارت آية اللاوندى إلى أنها بدأت برسم الشخصيات الكرتونية في بدايتها، ثم تطورت موهبتها برسم بورتريهات بالفحم والرصاص والألوان، ثم استخدام الألوان الجاف، وأكدت أنها تشارك فى النشاط الصيفى بمدرستها وتعلم زميلاتها مهارات وإتقان الرسم.

وأكدت آية اللاوندى أنها مستمرة فى تحقيق حلمها وتحقيق المزيد من النجاحات والمشاركة فى المعارض، وتتمنى أن تكون مهندسة ديكور فى المستقبل.



آية اللاوندى (1)



آية اللاوندى (2)



آية اللاوندى (3)



رسومات آية اللاوندى (1)



رسومات آية اللاوندى (2)



رسومات آية اللاوندى (3)



رسومات آية اللاوندى (4)