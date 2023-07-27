8 مستشفيات و42 وحدة صحية بالقليوبية تقدم خدمة العلاج الطبيعى للأطفال

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، برعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتوجيهات من الدكتور وليد عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بعرض الخدمات المقدم للمواطنين بالمحافظة.

وأوضحت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، في بيان لها، أنه من أهم هذه الخدمات خدمة العلاج الطببعي للأطفال، حيث يتمكن المواطنون من تلقي خدمات العلاج الطبيعي للأطفال ب8 مستشفيات علي مستوي المحافظة.

وتابعت أن المستشفيات التي تقدم خدمة العلاج الطبيعي للأطفال هي "مستشفي شبين القناطر المركزي، مستشفي طوخ المركزي، ومستشفي الهادي البشير، ومستشفي أبو المنجا المركزي، ومستشفي حي شبرا شرق المركزي، مستشفي حميات بنها، ومستشفي الجزام بأبو زعبل، ومستشفي صدر 23 يوليو.

واستطردت، أنه يتم تقديم الخدمة ب42 وحدة صحية ومركز طبي منتشرين بكافة أنحاء المحافظة، يأتي هذا تحت إشراف الدكتور حسام البكري مدير إدارة العلاج الطبيعي بالقليوبية.