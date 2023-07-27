اليوم السابع
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239 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة شرم الشيخ

الخميس، 27 يوليو 2023 08:36 م
239 حالة تصالح على مخالفات البناء لأهالى مدينة شرم الشيخ محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

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صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، على 16 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء نموذج رقم " 10" لأهالى مدينة شرم الشيخ.
 
وذلك خلال عرض اللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، بمكتب المحافظ بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد.
 
وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.
 
ليصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة شرم الشيخ  239 قرار تصالح. 
 
ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

التصديق علي قرارات تصالح

مخالفات البناء

نموذج رقم 10

قانون 7 لسنة 2019

مدينة شرم الشيخ

اخبار المحافظات



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