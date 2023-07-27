2022 أكثر الأعوام حرارة فى بريطانيا.. وخبراء: مناخ المستقبل ستحدده سياسات اليوم

كتبت: نهال أبو السعود

أكد مكتب الأرصاد الجوية فى المملكة المتحدة أن عام 2022 كان أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق فى البلاد وحذر الخبراء من أن الارتفاع الغير مسبوق فى درجات الحرارة هو علامة تحذيرية على أن الأسوأ قادم.

ووفقا للأرقام الرسمية التى نشرتها صحيفة الجارديان، كانت السنة الأولى التى سجلت فيها درجة حرارة أعلى من 40 فى المملكة المتحدة، حيث وصلت إلى 40.3 يوم 19 يوليو.

وقالت البروفيسور ليز بنتلى، الرئيس التنفيذى للجمعية الملكية للأرصاد الجوية، "لم أرى درجة حرارة 40 فى المملكة المتحدة من قبل، لتحطيم هذا الرقم القياسى أعتقد أنه كان علامة فارقة حقيقية، ربما كانت هذه هى المرة الأولى التى رأينا فيها صيفًا حارًا وجافًا لفترة من الوقت، إذا نظرت إلى التوقعات المناخية المستقبلية ، فنحن على طريق نحو فصول صيف أكثر حرارة وجفافًا، لذا كان عام 2022 علامة على الأشياء القادمة ".

بالمقارنة مع الأعوام الماضية، كان الجو أكثر دفئا من المتوسط طوال عام 2022 باستثناء ديسمبر الذي كان الأبرد منذ 2010، فى الوقت نفسه كان العام الماضى فى المجمل ضمن أعلى 10 فصول سخونة منذ بدء التسجيلات عام 1884، وأشارت السجلات إلى أن العقد الماضى من 2013 إلى 2022 هو أكثر العقود حرارة على المملكة المتحدة.

ووجدت دراسات مكتب الأرصاد الجوية أن الحرارة القياسية وموجة الحر فى يوليو، عندما أصدرت المنظمة أول تحذير أحمر لها من درجات الحرارة القصوى، أصبحت أكثر احتمالًا بسبب الانهيار المناخى الذى يسببه الإنسان.

وقال مايك كيندون ، المؤلف الرئيسى للتقرير: "تظهر الملاحظات أن درجات الحرارة القصوى تتغير بوتيرة أسرع من المتوسط ، ومع ارتفاع درجة حرارة مناخنا ، نتوقع تحطيم المزيد من سجلات درجات الحرارة المرتفعة ، ربما من خلال هوامش واسعة ، وبعيدة عدد أقل من سجلات درجات الحرارة المنخفضة"، وقال إن المناخ المستقبلي للمملكة المتحدة يعتمد على القرارات السياسية المتخذة اليوم.

ووجد التقرير أن مستوى سطح البحر فى المملكة المتحدة قد ارتفع بمقدار 18.5 سم منذ القرن العشرين، حيث حدث حوالي 11.4 سم من هذا الارتفاع على مدار الثلاثين عامًا الماضية.