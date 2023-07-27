اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 10:44 ص
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‫وزير الرى يبحث مع مسئولى "روبيكون" الأسترالية إجراءات تطوير المنشآت المائية

الخميس، 27 يوليو 2023 09:44 ص
‫وزير الرى يبحث مع مسئولى "روبيكون" الأسترالية إجراءات تطوير المنشآت المائية لقاء وزير الرى
كتب أسماء نصار

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استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى وفداً من شركة "روبيكون للمياه" الأسترالية لمناقشة أوجه الاستفادة من إمكانات الشركة فى خدمة أعمال الوزارة .

وأكد سويلم على حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر - سواء المنشآت المائية الكبرى أو قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز والسحارات والبدالات - والبالغ عددها 50 ألف منشأ مائى تقريباً، وذلك لضمان تحسين عملية إدارة المنظومة المائية، بالتزامن مع العمل على تطوير أجهزة التحكم والقياس للتصرفات والمناسيب المائية والتي تُعد أحد أهم أدوات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لاحتياجات المنتفعين على الترعة .

وأشار إلى أن قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، حيث تعمل الوزارة على اتخاذ الإجراءات التى تحقق زيادة في الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث كافة عناصر المنظومة المائية، وانعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء .

وأضاف أن أعمال الصيانة الدورية لعناصر المنظومة المائية ( ترع – مصارف – محطات رفع – منشآت مائية ) تعمل على رفع كفاءة إستخدام المياه وتحسين الخدمات المقدمة للمنتفعين وتخفيض تكاليف التشغيل من خلال تحقيق القياس والتحكم الدقيق في المياه وتحسين إمداد الأراضى الزراعية بالمياه بالتوقيت والكمية المناسبة .

و وجه سويلم بتشكيل مجموعة عمل من المختصين بوزارة الموارد المائية والرى وشركة روبيكون لإختيار أحد الترع كمنطقة تجريبية يتم تنفيذ أعمال تطوير شاملة للمنظومة المائية بها ، بحيث تشتمل على تطوير المنشآت المائية الواقعة على الترعة وتركيب أجهزة قياس وتحكم في المناسيب التصرفات، مع قياس التصرفات قبل وبعد التطوير لتقييم تأثير أعمال التطوير على حالة الرى بالزمام المترتب ريه على الترعة.


وزير الرى

المياه

المنشآت المائية

الرى



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