وكيل الأزهر يعلن أسماء أوائل الثانوية الأزهرية للقسم الأدبى

كتب سيد الخلفاوى

أعلن فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الخميس، نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي للدور الأول للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة مئوية 46.63٪، وبلغ عدد المتقدمين من القسم الأدبي 90771، من البنين 56287، والفتيات 34484، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه المركز الإعلامي بمشيخة الأزهر اليوم الخميس.

وفيما يلى المراكز العشر الأوائل للقسم الأدبى:-

الأول: ثراء سمير الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة، بنسبة 97.94%.

الثاني: حبيبة حمدي عبدالرحمن، معهد فتيات طلائع الأزهر بالقاهرة، بنسبة 97.46%.

الثاني مكرر: ندى حسين السعودي، معهد فتيات المحلة بالغربية، بنسبة 97.46%.

الرابع: رحمة ياسر الصغير، معهد فتيات العمرانية بالجيزة بنسبة 97.14٪

الخامس: أية إيهاب المرساوى، معهد فتيات المنطقة السادسة النموذجي بالقاهرة، بنسبة 96.98٪

الخامس مكرر: فاطمة عصام زكريا، فتيات محمد نجيب جويفل النموذجي بالشرقية، بنسبة 96.98٪

الخامس مكرر: مصطفى سعيد عبد الرحيم، معهد 15 مايو بالقاهرة بنسبة 96.98٪

الثامن: إیمان محمد عبد العزيز، معهد فتيات دلهمو بالمنوفية، بنسبة 96.83٪

الثامن مكرر : ميسان سمير فهيم الرشيدي، معهد فتيات ناهيا بالجيزة، بنسبة 96.83٪

العاشر: هاجر هلال أبو المعاطي، معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية بنسبة 96.67٪

وتصدر أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي ( مكفوفين) الطالبة ياسمين عبدالفتاح النجار، معهد فتيات أكوة الحصة بالغربية، بنسبة 93.33%.

الثاني: بلال محمد جمعة، معهد أبو مندور بكفر الشيخ، بنسبة 92.22%.

الثالث: أحمد مقتدى صابر، معهد كامل عودة الخاص بالجيزة، بنسبة 91.27%.

الرابع: أية محمد عجور، معهد فتيات أويش الحجر بالدقهلية، بنسبة 90.16%.

الخامس: منة الله محمد أحمد، معهد فتيات الشقر ببني سويف، بنسبة 90%.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، اعتمد نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، اليوم الخميس، نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتم بث المؤتمر الصحفي بشكل مباشر على صفحات الأزهر الشريف على مواقع التواصل الاجتماعى.