وزير خارجية الأردن يؤكد دعم بلاده صمود الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم

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أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، دعم الأردن صمود الأسرى الفلسطينيين وحقوقهم.

جاء ذلك خلال استقبال الصفدي، الأربعاء، فدوى البرغوثي، زوجة الأسير الفلسطيني والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي.

واستعرض الصفدي، خلال اللقاء، الجهود التي يقوم بها الأردن لوقف التدهور في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووقف الخطوات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، وكل فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة.

وأكد الصفدي أن الأردن سيستمر في تكريس كل إمكاناته لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة، وفي مقدمها حقه في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو للعام ١٩٦٧.

بدورها، ثمّنت البرغوثي الجهود الأردنية التي يقودها الملك عبدالله الثاني لدعم الشعب الفلسطيني ومساعدته على الحصول على حقوقه كاملة، وتثبيته في أرضه، وأكدت أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وحماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية.