وزير الطيران يتفقد حركة التشغيل بمطار العلمين الدولى

كتبت رحاب نبيل

تفقد الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى مطار العلمين الدولى، وذلك للاطمئنان على انتظام حركة التشغيل، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمسافرين خاصه فى ظل كثافة الحركة الجوية التى يشهدها المطار حالياًً مع بداية انطلاق فعاليات مهرجان العلمين الجديدة 2023 وهو "الحدث الفنى والترفيهي الأكبر فى الشرق الأوسط المقام تحت عنوان "العالم علمين".

وفى هذا السياق أشار الفريق محمد عباس، إلى أن مطار العلمين والذى تم تطويره مؤخرا بالتعاون مع القوات الجوية أصبح مطارا دولياً داعماً لخطة الدوله فى تنميه الساحل الشمالى الغربى لجمهورية مصر العربية، كما سيسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من و إلى مصر، وجذب مزيد من الاستثمارات المحليه والاجنبيه للمنطقة.

ووجه وزير الطيران بالاهتمام بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين والعمل على إرضاء جميع العملاء وتقديم كافة التسهيلات لهم لجعل تجربه سفرهم أكثر متعه ورفاهية.

جدير بالذكر أن مطار العلمين شهد أعمال تطوير شملت زيادة طاقته الاستيعابية إلى400 راكب /ساعة.و تطوير الحقل الجوى ليستوعب 45 طائرة وتم توسعة الممر الحالى ليستوعب الطائرات الكبيرة وإنشاء ممر جديد بطول 4كيلو مترات وعرض 45 مترا وإنارة الممرات بمنظومة جديدة وربطها ببرج المراقبة الجوية ومحطة للخدمات الأرضية وتموين الوقود ومحطة للكهرباء وساحة انتظار تستوعب 400 سيارة و150 أوتوبيسا.