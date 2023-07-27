وزارة التعليم: إعلان نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه سيتم إعلان نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وقبل بدء تظلمات الثانوية العامة، موضحة أن نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، تمت مراجعتها من قبل لجنة تتكون من 10 من المتخصصين يتم اختيارهم من مستشار المادة، قبل بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة والذى تم الانتهاء منه.

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.