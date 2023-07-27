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وزارة التعليم: إعلان نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة

الخميس، 27 يوليو 2023 10:48 ص
وزارة التعليم: إعلان نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أنه سيتم إعلان نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023 علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بعد اعتماد وإعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، وقبل بدء تظلمات الثانوية العامة، موضحة أن نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، تمت مراجعتها من قبل لجنة  تتكون من 10 من المتخصصين يتم اختيارهم من مستشار المادة، قبل بدء تصحيح امتحانات الثانوية العامة والذى تم الانتهاء منه.

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5% ، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

  

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023

أوائل الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح فى الرياضيات بالثانوية العامة 2023

نسبة النجاح فى الجيولوجيا للثانوية العامة 2023



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