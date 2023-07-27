اليوم السابع
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هل يؤثر الطقس الحار على صحة شعرك؟

الخميس، 27 يوليو 2023 10:37 م
هل يؤثر الطقس الحار على صحة شعرك؟ الشعر والحر
كتبت فاطمة خليل

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يفقد كل منا من 50 إلى 100 شعرة فى المتوسط كل يوم، على مدار عام ، كان هذا ما يقرب من 30000 شعرة، ونعلم جميعًا أن عوامل مثل النظام الغذائي وخيارات نمط الحياة ، وحتى الإجهاد ، يمكن أن تؤثر على تساقط الشعر ، وبالطبع تلعب الجينات دورها أيضًا، ولكن ماذا عن الطقس البارد أو الحار ، هل هناك أي حقيقة في الشائعات بأن أي نوع من الطقس يمكن أن يجعلك تتساقط بشكل أسرع من المعتاد؟ .. هذا ما نتعرف عليه في السطور التالية بحسب موقع Belgravia.

الدورات الطبيعية لنمو الشعر

كشفت دراسة أجراها مستشفى جامعة زيورخ أننا في الواقع نفقد أقل كمية من الشعر خلال أشهر الشتاء، الميلاتونين المسئول عن جعلك تشعر بالنعاس خلال أيام الشتاء القصيرة والمظلمة ، ينظم أيضًا دورات نمو الشعر ، مما يحفز المزيد من النمو خلال فصل الشتاء.
هناك بعض جوانب الطقس البارد التي يمكن أن تؤثر سلبًا على شعرنا ، مما يؤدي إلى ترقق الشعر وتساقط الشعر غير المكتمل. يمكن أن تؤدي فروة الرأس الجافة الناتجة عن التدفئة المركزية والطقس البارد إلى شعر هش ، في حين أن الاحتكاك الناتج عن شد أو خلع القبعات الضيقة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى قطع أو كسر الشعر الهش أو التالف بالفعل.
أفضل طريقة للعناية بشعرك خلال أشهر الشتاء هي معالجة فروة رأسك وشعرك بمنتجات مصممة لحمايته من البرودة وآثار الجفاف للتدفئة المركزية. تقوي زيوت الشعر المغذية الشعر وتجعله أكثر مرونة.

ارتفاع درجة الحرارة

عندما ترتفع درجة الحرارة في الخارج ، فيجب أن تضع في اعتبارك أن معظم الناس يتساقط المزيد من الشعر لديهم بشكل طبيعي خلال الطقس الدافئ بسبب الحرارة والرطوبة واشعة الشمس الحارقة.
 
 

الطقس الحار

تساقط الشعر فى موجة الحر

موجة الحر

تساقط الشعر



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