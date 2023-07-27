اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 10:37 ص
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نقيب البيطريين: توقعات بالإعلان عن تعاقدات جديدة للأعضاء بسلامة الغذاء قريبا

الخميس، 27 يوليو 2023 10:36 ص
نقيب البيطريين: توقعات بالإعلان عن تعاقدات جديدة للأعضاء بسلامة الغذاء قريبا الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين
كتبت آية دعبس

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التقى الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بالدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك لبحث إجراء تعيينات للأطباء البيطريين بالهيئة، مشيرا إلى أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يتم الإعلان عن إجراء تعاقدات جديدة للأطباء البيطريين بالهيئة.

كما ناقش سليم خلال الاجتماع، التعاون المشترك بين النقابة العامة للأطباء البيطريين، وهيئة سلامة الغذاء بخصوص تقديم تدريبات متخصصة لإصقال مهارات الأطباء البيطريين الراغبين في العمل بمجال سلامة الغذاء.

وكان قد طالب الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين، بإجراء تعيينات لـ10 آلاف طبيب بيطرى، مشيرا إلى وجود عجز حوالى 15 ألف طبيب بيطرى، مؤكدا أن عدم تعيين الأطباء البيطريين يؤثر بشكل مباشر على صحة الإنسان، مشيرا إلى أن 70% من الأمراض هى فى الأساس من أصل حيوانى، بمعدل كل 3 من 4 أمراض هى ذات أصل حيوانى، مؤكدا أن الطب البيطرى له دور وقائى هام جدا لحماية الإنسان.

وأوضح سليم، أن التعيينات توقفت منذ 28 عاما، مشيرا إلى أن قانون تكليف المهن الطبية لا يشمل الأطباء البيطريين، حيث كان خريجى الطب البيطرى يعينون بقرار وزاري من وزير الزراعة فى حينه بشكل سنوى، وأخر قرار صدر كان فى عام 1995 لتعيين خريجى سنوات 92،93،94، وفى عام 2011 تم إجراء حصر الاحتياجات وتم الموافقة على تعيين 6 آلاف و2165 طبيب بيطرى فقط.


نقابة البيطريين

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هيئة سلامة الغذاء

سلامة الغذاء

وظائف بسلامة الغذاء



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