نقل تبعية النباتات العطرية من "تصديرى الأغذية" إلى الحاصلات الزراعية

كتب - إسلام سعيد

قرر صندوق تنمية الصادرات نقل تبعية النباتات العطرية والطبية كبند تصديري من المجلس التصديرى للصناعات الغذائية إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وهو ما يعني نقل إجمالي رقم صادرات هذا البند من الصناعات الغذائية إلى الحاصلات الزراعية.

وبلغ إجمالي قيمة صادرات الصناعات الغذائية في عام 2022 حوالى 4.124 مليار دولار محققة نسبة نمو قدرها 0.5% مقارنة بصادرات عام 2021 البالغة 4.102 مليار دولار دولار وبقيمة نمو 22 مليون دولار أمريكي، بحسب تقرير المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم الصادرات المصرية من النباتات الطبية والعطرية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من عام 2021، حيث بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية من النباتات والجذور للعطور والطب نحو مليار و985 مليون جنيه "132 مليون و339 ألف دولار".

وأظهرت بيانات جهاز الإحصاء، أن حجم الصادرات المصرية من النباتات العطرية في شهر سبتمبر الماضي نحو 251 مليون و310 ألف جنيه "16 مليونا و754 ألف دولار"، بينما كانت 244 مليون و230 ألف جنيه "16 مليونا و282 ألف دولار" في شهر سبتمبر عام 2020، بزيادة طفيفة بلغت 7 ملايين و80 ألف جنيه "472 ألف دولار".