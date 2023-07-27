نتيجة الثانوية العامة 2023.. تحديد قائمة الأوائل خلال ساعات

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لم يتم تحديد أوائل الثانوية العامة 2023، حتى الآن، موضحا أنه من المقرر أن تبدأ الكنترولات فى تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 خلال الساعات القادمة بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية لنتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أن هناك معايير لترتيب أوائل الثانوية العامة 2023، أبرزها مجموع الدرجات الحاصل عليه الطالب، وأن تتوزع قائمة الأوائل على نوعيات المدارس الرسمية والخاصة.

أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا، والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95%، فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.

كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95%، فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.

وأوضح الدكتور رضا حجازى، أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.