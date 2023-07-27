اليوم السابع
Ads
الخميس، 27 يوليو 2023 03:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نتيجة الثانوية العامة 2023.. تحديد قائمة الأوائل خلال ساعات

الخميس، 27 يوليو 2023 01:46 م
نتيجة الثانوية العامة 2023.. تحديد قائمة الأوائل خلال ساعات طلاب الثانوية العامة
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه لم يتم تحديد أوائل الثانوية العامة 2023، حتى الآن، موضحا أنه من المقرر أن تبدأ الكنترولات فى تحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 خلال الساعات القادمة بعد انتهاء أعمال المراجعة النهائية لنتيجة الثانوية العامة 2023، موضحا أن هناك معايير لترتيب أوائل الثانوية العامة 2023، أبرزها مجموع الدرجات الحاصل عليه الطالب، وأن تتوزع قائمة الأوائل على نوعيات المدارس الرسمية والخاصة.
 
أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نسبة النجاح فى امتحان الثانوية العامة فى مادة الجيولوجيا، والتى بلغت نسبة النجاح 91.1%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95%، فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 5.2% من إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الجيولوجيا.
 
كما أعلن الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة الرياضيات التطبيقية والتى بلغت 88.5%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95%، فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 8.7% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان.
 
وأوضح الدكتور رضا حجازى، أن نسبة النجاح في امتحان مادة علم النفس والاجتماع بلغت 93.9%، وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان المادة.

نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2023

نتيجه الثانويه العامه

الثانوية العامة 2023

الثانويه العامه 2023

اعلان نتيجة الثانوية العامة

اعلان نتيجة الثانوية العامة 2023

الثانوية العامة

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2023

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد نتيجة الثانوية العامة

متى تظهر نتيجة الثانوية العامة 2023

طلاب الثانوية العامة

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

موعد ظهور نتيجه الثانويه العامه 2023

أوائل الثانوية العامة 2023

نسبة النجاح فى الرياضيات بالثانوية العامة 2023

نسبة النجاح فى الجيولوجيا للثانوية العامة 2023



الموضوعات المتعلقة

وزارة التعليم: إعلان نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة

الخميس، 27 يوليو 2023 10:48 ص

نتيجة الثانوية العامة 2023.. انتهاء أعمال المراجعة وبدء تجميع النتيجة

الخميس، 27 يوليو 2023 10:00 ص

نتيجة الثانوية العامة 2023.. جار تجهيز النتيجة لإعلانها الأسبوع المقبل

الخميس، 27 يوليو 2023 03:00 ص

تفاصيل جديدة عن موعد نتيجة الثانوية العامة 2023 قبل اعتمادها.. فيديو

الخميس، 27 يوليو 2023 02:00 ص

التعليم: 91.1% نسبة النجاح فى الجيولوجيا و88.5% للرياضيات للثانوية العامة

الأربعاء، 26 يوليو 2023 08:55 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة