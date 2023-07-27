نائب محافظ أسوان تتابع الأعمال الجارية بمشروع ممشى أبو سمبل السياحى.. صور

أسوان - عبد الله صلاح السبيع

تفقدت الدكتورة غادة أبو زيد، نائب محافظ أسوان ، مشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 35 %، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والآثار، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.

وأشارت الدكتورة غادة أبو زيد، إلى وضع رؤية متكاملة بشأن خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التى تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة فقد تم افتتاح المرحلة الأولى من ممشى أهل مصر بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان.

وأضافت نائب محافظ أسوان، أنه يتكامل مع ذلك استكمال المرحلة الثانية لمشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة إدفو، وأيضاً بإنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية، والذى يشتمل على إنشاء التكاسى والإنترولوك ، مع تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات، وقاعدة الديكور للأعمدة ، وكذا أحواض الزهور المضيئة ، فضلاً عن تصميم شاهد مجسم على شكل زهرة اللوتس، وهو الذى يتواكب مع تنفيذ أعمال التطوير والتجميل بالميادين والشوارع المختلفة لتحقيق المظهر الجمالى الذى يليق بهذه المدينة السياحية العريقة.

ووجهت نائب المحافظ بإضافة برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة جراج السيارات على مساحة 2000 م2 ، وإنشاء كافية ودورات مياه عمومية مجهزة بوحدة للمواطنين من القادرين بإختلاف ومرتادى الممشى السياحى.

وكلفت بضرورة عمل الرامبات للتيسير على حركة ذوى الهمم من القادرين بإختلاف لاستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحى عند الإنتهاء منه فى ثوبه الجديد.

رافق نائبة المحافظ فى الجولة الدكتور كمال عباس استشارى المشروع ، ومحمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل ، بجانب المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة ، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المختصة.