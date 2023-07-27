وقال بوجدانوف- وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية- "لقد فشلت كل محاولات الغرب لعرقلة القمة الروسية الإفريقية بشكل قاطع"، مشيرا إلى أن عدد المشاركين في هذه القمة ليس أقل من القمة الأولى.

وأضاف "نحن لا نفرض أي شيء على أي أحد، وعلى عكس الغرب، نحن نحترم المساواة في السيادة بين الدول، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة"، منوها بأن الوضع الحالي لعلاقاتنا مع الدول الإفريقية هو عمل حقيقي يقوم على مبادئ المعاملة بالمثل والحوار المتكافئ.

يشار إلى أن القمة (الروسية- الإفريقية) الثانية ستعقد في معرض إكسبو في سان بطرسبورج تحت شعار "من أجل السلام والأمن والتنمية"، وسيتم خلالها مناقشة سبل التعاون في مجالات السياسة والأمن والغذاء والبحث عن حلول من أجل الحد من تأثير العقوبات الغربية على توريد الحبوب والأسمدة الروسية للدول الإفريقية المحتاجة.

وتأتي هذه القمة من أجل تأكيد الدعم الروسي لتطلع الدول الإفريقية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى تعزيز السيادة والمشاركة النشطة في حل القضايا الدولية.