منظمة الأمن والتعاون الأوروبية مستعدة للعمل كمراقب لهدنة فى أوكرانيا

وكالات

أعلنت الأمينة العامة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، هيلغا شميد، أن الهيئة مستعدة للعمل كمراقب لهدنة في أوكرانيا، لكنها اعتبرت أن هذا الأمر لا يزال بعيدا.

وقالت شميد: "نحن جاهزون. لدينا خبرة، ولكن عندما يحين الوقت، ستكون هناك حاجة إلى شخص يمكنه مراقبة وقف إطلاق النار والتأكيد على الالتزام به. يجب أن يطلب الأطراف ذلك، لكننا لسنا في هذه المرحلة الآن".

وأشارت إلى أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كانت أول من استجاب لبداية الأزمة في أوكرانيا عام 2014.

وأضافت أنه لم يكن هناك "إجماع كاف بين الطرفين" من أجل مواصلة مهمة المراقبة الخاصة، التي ساعدت في إرساء هدنات قصيرة للسكان المحليين.