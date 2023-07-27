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مصر ترحب ببدء تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ خزان صافر قبالة سواحل اليمن

الخميس، 27 يوليو 2023 09:42 م
مصر ترحب ببدء تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ خزان صافر قبالة سواحل اليمن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد
كتب: أحمد جمعة

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رحبت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الخميس، ببدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ خزان صافر المتواجد قبالة السواحل اليمنية، وذلك عبر البدء في تفريغ حمولته من النفط الخام.

 

وأكدت مصر على دعمها الكامل للجهود الدولية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة فى هذا الصدد، مشيدةً بالتسهيلات المقدمة من جانب تحالف دعم الشرعية في اليمن، بما يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر، ويضمن سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية.


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