وذكر بيان للوكالة الروسية اليوم الخميس: "وفقا لمعلومات المركز الإقليمي للنظام الموحد لإدارة الحركة الجوية، تحطمت مروحية من طراز "مي-8" تابعة لشركة طيران "ألطاي آفيا" على بعد 200 كيلومتر جنوبي منطقة "جورنو - ألطاي، كان على متنها 3 من أفراد الطاقم و 12 راكبا".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الطوارى الروسية أنه وفقا للمعلومات الأولية، فإن 6 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون في تحطم المروحية.

وأشارت إلى أن الحادث نجم عن اصطدام المروحية أثناء تنفيذ الهبوط بأسلاك كهربائية، ما أدى إلى سقوطها واشتعال النيران فيها.

وكانت المروحية قد حلقت من المركز الإقليمي التابع لوكالة النقل الجوي في "جورنو ــ ألطاي" لتقديم المساعدة لمجموع من السياح.