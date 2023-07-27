مصرع 5 أشخاص فى حرائق إيطاليا مع إجلاء 2000 شخص.. فيديو

فاطمة شوقى

أبلغت السلطات الإيطالية عن وفاة 5 أشخاص في حرائق جديدة في صقلية، حيث تعانى من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وسجلت مدينة كاتانيا الواقعة على الساحل الشرقى 47.6 درجة .

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أن الرياح القوية مع ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى اندلاع حرائق الغابات في جزيرة صقلية الإيطالية، وأجبرت النيران السكان والسائحين على الإخلاء وتسببت في اضطراب شديد في وسائل النقل العام، حيث تعرضت صقلية إلى 650 حريقًا.

اضطر مطار باليرمو ، الذي يخدم عاصمة الجزيرة ، إلى الإغلاق بعد اندلاع حريق في مكان قريب، ولكنه أعاد فتح أبوابه في وقت لاحق لكن الحريق استمر في الاشتعال في مناطق أخرى من الجزيرة ، بما في ذلك منتزه سيجيستا الأثرى الشهير.

يحدث الحريق في وقت تعاني فيه صقلية من درجات حرارة عالية للغاية ، مما يقربها من الرقم القياسي الأوروبي الذي تم تسجيله قبل عامين في الجزيرة.

literally no media outlet is covering this . The streets are on FIRE and they wont spread the news nationally . They wont send help. People call for emergency assistance and no one picks up the phone . #Sicily pic.twitter.com/U4McEELsPG — carmen (@banditointrench) July 25, 2023

وفقًا لوسائل الإعلام المحلية ، اشتعلت النيران في جميع أنحاء الجزيرة ، بما في ذلك المناطق المحيطة باليرمو وكاتانيا وميسينا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم العثور على جثث متفحمة لزوجين مسنين في منزلهما بالقرب من باليرمو ، وتوفيت امرأة بعد أن منع حريق سيارة إسعاف من الوصول إلى منزلها.

لجأ السكان المحليون إلى وسائل التواصل الاجتماعي للفت الانتباه إلى الكارثة، حيث عانى أشخاص منت عدم الاستطاعة التنفس بسبب تلوث الهواء والسخونة .

وكتبت احدى السكان، كارمن ، إحدى مستخدمي تويتر: "لا يمكن للناس أن يتنفسوا بسبب تلوث الهواء وسخونة الهواء ، فهم مجبرون على الخروج لأن منازلهم تحترق".

تضررت الحديقة الأثرية الشهيرة في سيجيستا بشدة من الحرائق. تعد الحديقة موطنًا لبعض أهم المباني القديمة في إيطاليا ؛ من بينها ، معبد دوريك ، الذي يعود تاريخه إلى القرن الخامس قبل الميلاد ، والذي اشتعلت فيه النيران ليلة الاثنين بحسب التقارير المحلية.

وهناك مخاوف من تعرض الجزيرة لخسائر اقتصادية بسبب إلغاء الزيارات السياحية. وقال وزير الحماية المدنية نيلو موسوميتشي للصحافة الإيطالية "آمل ألا تتكبد التدفقات السياحية في المناطق المتضررة بالحرائق خسائر".