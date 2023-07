مصرع 5 أشخاص فى حرائق إيطاليا مع إجلاء 2000 شخص.. فيديو

أبلغت السلطات الإيطالية عن وفاة 5 أشخاص في حرائق جديدة في صقلية، حيث تعانى من ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وسجلت مدينة كاتانيا الواقعة على الساحل الشرقى 47.6 درجة .

وأشارت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية إلى أن الرياح القوية مع ارتفاع درجات الحرارة أدت إلى اندلاع حرائق الغابات في جزيرة صقلية الإيطالية، وأجبرت النيران السكان والسائحين على الإخلاء وتسببت في اضطراب شديد في وسائل النقل العام، حيث تعرضت صقلية إلى 650 حريقًا.

اضطر مطار باليرمو ، الذي يخدم عاصمة الجزيرة ، إلى الإغلاق بعد اندلاع حريق في مكان قريب، ولكنه أعاد فتح أبوابه في وقت لاحق لكن الحريق استمر في الاشتعال في مناطق أخرى من الجزيرة ، بما في ذلك منتزه سيجيستا الأثرى الشهير.

يحدث الحريق في وقت تعاني فيه صقلية من درجات حرارة عالية للغاية ، مما يقربها من الرقم القياسي الأوروبي الذي تم تسجيله قبل عامين في الجزيرة.

literally no media outlet is covering this . The streets are on FIRE and they wont spread the news nationally . They wont send help. People call for emergency assistance and no one picks up the phone . #Sicily pic.twitter.com/U4McEELsPG