مصرع مواطن وإصابة 7 أخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

لقى مواطن مصرعه وأصيب 7 أشخاص أخرين فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوى الغربى، في نطاق محافظة الفيوم وتم نقل االجثة إلى مستشفى التأمين الصحى والمصابين إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق محافظة الفيوم وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن وإصابة 7 آخرين وتم نقل الجثة إلى مستشفى التأمين الصحى بينما نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.