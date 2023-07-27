مصرع عامل وإصابة آخر سقطا من أعلى سقالة فى الدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر، إثر سقوطهما من أعلى سقالة فى أثناء عملهما في مصنع تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى جمصة والمصاب لمستشفى بلقاس لتلقي العلاج.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة جمصة، بمصرع شخص وإصابة آخر بعد سقوطهما من أعلى سقالة في مصنع تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث قسم شرطة جمصة لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين مصرع محمد مصطفى محمد بدوي 16 سنة، مقيم بقرية جاليه التابعة لمركز الستاموني، وإصابة عبد الستار علي أحمد 34 سنة، مقيم بقرية مستعمرة الجزاير التابعة لمركز الستاموني.

وبالفحص تبين أنه في أثناء عمل الاثنين على سقالة في مصنع تحت الإنشاء بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، سقطا من أعلاها وارتطما بالأرض، ما أسفر عن مصرع الأول وتم نقل جثته لمشرحة مستشفى جمصة، وإصابة الثاني وتم تحويله لمستشفى بلقاس المركزي، وجرى تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.