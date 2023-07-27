اليوم السابع
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مصرع شخص أصيب بالتسمم فى قرية بالعياط

الخميس، 27 يوليو 2023 11:38 ص
مصرع شخص أصيب بالتسمم فى قرية بالعياط جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه نتيجة تعرضه للتسمم في قرية بالعياط، ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات الواقعة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض شخص للتسمم في قرية بالعياط. 
 
انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن شخصا تعرض للتسمم وفقد حياته، وتم نقل جثته إلى مستشفى العياط تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 

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