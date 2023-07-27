اليوم السابع
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الخميس، 27 يوليو 2023 04:40 ص
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مسجل خطر يعترف بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء فى مصر القديمة

الخميس، 27 يوليو 2023 04:00 ص
مسجل خطر يعترف بالاتجار فى العملة بالسوق السوداء فى مصر القديمة متهم - ارشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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اعترف مسجل خطر لديه معلومات جنائية بقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية عقب ضبطه فى مصر القديمة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بمنطقة مصر القديمة.

وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين أثناء التفتيش على مبالغ مالية عبارة عن عملات أجنبية.

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطاً غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، والمبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطهما الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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