مدن مصرية يرتبط اسمها باللغة القبطية القديمة.. اعرف التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر الأغانى المصرية وكذلك الأفعال والأقوال الدارجة فى الحياة اليومية مأخوذة من التراث و الأدب القبطى، فهى موروثا ثقافيا كبيرا مأخوذا من الدولة المصرية القديمة، حيث صارت فى وجدان الشعب المصرى طوال العصور حتى الآن.

ويأتى تأثير اللغة القبطية على الحياة اليومية المصرية فتتمثل فى أسماء مدن ومحافظات مازالت تحتفظ بأسمها المصري القديم

1- مدينة أبنوب بمحافظة أسيوط ومعناها الذهب .

2- مدينة الفيوم ومعناها البحر باللغة القبطية .

3- مدينة أسنا بمعني أثنان حيث أنها هي المقاطعة الثانية من ناحية الجنوب .

4- مدينة المطرية وأصلها (با- تي – ري ) ومعناها بيت رع أو مدينة الشمس حيث كانت مركزا ضخما لعبادة الإله "رع ".

5- مدينة باجور ومعناها ذات القوة .

6- دمنهور ومعنها مدينة الإله حورس .

7- بلبيس ومعناها مدينة الإله بس .

8- شبرا بمعني عزبة ومنها شبرا خيت العزبة الشمالية وشبرا منت العزبة الغربية .

9- مدينة قنا ومعناها الحضن لأن النيل هناك يحضن الأرض.

10- منفلوط ومعناها مكان إقامة الحمار الوحشى.

11- ملوى ومعناها مخزن الأشياء باللغة القبطية .

12- نقادة وأصلها (نى – كاتى ) باللغة القبطية ومعناها بلد الفهماء أو أهل الفهم .

13- مدينة أبو قير نسبة الي الشهيدين أباكير ؛وهو شقيق الشهيد يوحنا ويعرف في التاريخ باسم "الشهيدين اباكير ويوحنا " وكانت لهما كنيسة ضخمة في هذه المدينة ؛فسميت أبو قير تخليدا لأسم الشهيد أبا كير .

14- كلمة ميت بمعني طريق ؛ومنها ميت غمر ؛ميت رهينة .... الخ .