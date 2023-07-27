محافظ شمال سيناء يسلم صيادى العريش وسائل تعزيز السلامة البحرية

شمال سيناء - محمد حسين

سلم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، 25 من صيادى الأسماك فى مدينة العريش، وسائل تعزيز السلامة البحرية، فى حضور على غيط، مدير عام التضامن الاجتماعى، وممثلى الجمعية الأهلية الداعمة.

وأشار محافظ شمال سيناء أن مهنة الصيد ستكون سندًا للتنمية الحقيقة فى محافظة شمال سيناء، موجهًا الشكر للجمعية الداعمة على تدريب الصيادين وتزويدهم بوسائل تعزيز التنمية المستدامة.

وأشار المحافظ إلي اهتمام مؤسسات الدولة بالعاملين فى مجال الصيد، سواء فى بحيرة البردويل أو البحر المتوسط، حيث يتم دعمهم ماديًا بصورة شهرية بمبلغ 1000 جنيه نتيجة توقف الصيد بسبب الظروف التى تمر بها شمال سيناء، بجانب دعم وزارة التضامن الاجتماعى لصيادى المحافظة بتسليمهم أدوات ومستلزمات الصيد بالمجان «بدل صيد-كزلوك-شباك الصيد» ضمن المبادرة الرئاسية «بر أمان».

وأعلن المحافظ عن إنشاء ميناء للصيد في مدينة العريش، حيث يجرى حاليًا اختيار المكان المناسب للميناء، لافتًا إلى عدم خروج أى صياد من ميناء العريش البحرى، إلا بعد إنشاء ميناء الصيد الجديد.

بدوره قال الدكتور خالد زايد رئيس فريق العمل بالجمعية الداعمة، أن ورشة تدريب الصيادين تأتى ضمن أنشطة مكون الثروة السمكية بمشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء والذى يأتى فى إطار وتماشيا مع محور الاستدامة البيئية ومحور جودة الحياة وهما المحورين الأول والخامس من رؤية مصر 2030.

وأضاف زايد، أنه فى ختام الورشة التى استمرت 5 أيام قامت الجمعية بتسليم وسائل تعزيز السلامة البحرية "سترة نجاة-بدلة صيد-اطواق نجاة-كشافات يدوية" للصيادين المشاركين فى الورشة وعددهم 25 صيادًا، معلنًا عن إنشاء مركزين لخدمة الصيادين فى العريش وبئر العبد.