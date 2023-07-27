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محافظ شمال سيناء: اعتماد 28 مليون جنيه لترميم العمارات السكنية بالقرى

الخميس، 27 يوليو 2023 12:52 م
محافظ شمال سيناء: اعتماد 28 مليون جنيه لترميم العمارات السكنية بالقرى اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن وزارة التضامن الاجتماعي صدقت على مبلغ 28 مليون جنيه، لترميم العمارات السكنية بالقرى.

وأشار محافظ شمال سيناء في تصريحات له، أنه تم توجيه الدعوة لأسر الشهداء والمصابين للإستفادة من التقديم للإسكان الاجتماعى، وقال إن ن هناك 485 فيزا تكافل وكرامة لهم.

وأضاف محافظ شمال سيناء أن 96% من تعويضات الزراعات بالمناطق المسموح بها في بنطاق مركز الشيخ زويد صرفت التعويضات  وهناك عمليات للحصر بمركز رفح، إما مناطق مركز بئرالعبد وتفاحه وجعل، هناك انتظار للمنظومة، وحق الانتفاع الذى سيعمل بها فى المنطقة، ليتم بعد ذلك صرف التعويضات.


شمال سيناء

محافظ شمال سيناء

التضامن الاجتماعي

العريش



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