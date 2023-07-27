محافظ المنيا يناقش عددا من الملفات لدعم الصناعة ودفع عجلة الاستثمار

ناقش اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عدداً من الملفات والموضوعات الخاصة لدفع عجلة الاستثمار على أرض محافظة المنيا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الصناعة وتطوير المناطق الصناعية وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين وتعزيز دور القطاع الخاص فى تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية برئاسة المحافظ، وبحضور إسماعيل الفحام رئيس جهاز المنطقة الصناعية، والدكتور مصطفى محمود عميد كلية الهندسة ورئيس الوحدة الاستشارية، ورشا فؤاد مدير إدارة الاستثمار، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء اللجنة.





وجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين الجادين، فضلاً عن توفير المناخ الجيد للتوسع في المشروعات الصناعية، مؤكداً حرصه الدائم على عقد لقاءات دورية للتعرف على مطالبهم ومقترحاتهم مع التنسيق بين كافة الوزارات والهيئات المعنية لتلبية احتياجات المستثمرين وتسخير جميع الإمكانيات المتاحة لدفع عجلة الإنتاج وتسهيل عمليات ضخ رؤوس أموال جديدة فى السوق المحلى تساهم في خلق فرص عمل للشباب بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مقترحات وطلبات عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، مشدداً على ضرورة تحفيز المستثمرين وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية الجديدة لضخ العديد من الموارد الذاتية تعود بالنفع العام على المواطنين وتًحدث نقلة نوعية بقطاع الاستثمار بالمحافظة.