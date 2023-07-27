محافظ القاهرة يوقع اتفاقا للصداقة مع محافظ عاصمة فيتنام

كتب سيد الخلفاوى

وقع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ونجوين مانه كوين نائب محافظ هانوى عاصمة دولة فيتنام اتفاقًا للصداقة والتعاون بين العاصمتين.

شهد التوقيع تران لو كوانج، نائب رئيس الوزراء الفيتنامي، والسفير حازم الطاهرى نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الآسيان وجنوب شرق آسيا وسفير مصر السابق فى فيتنام ، والسفير نجوين هوي دونج سفير فيتنام بالقاهرة وعدد من مسئولي الحكومة الفيتنامية.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن اتفاق التعاون يهدف إلى تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتفاهم بين محافظة القاهرة ومدينة هانوى فى مجالات الثقافة، والعلوم، والتعليم، والصحة، والسياحة، والرياضة، والبيئة، والعلاقات التجارية، من خلال تبادل الوفود والخبرات وتنظيم المعارض والمهرجانات والندوات والمؤتمرات ومشاركة الأبحاث والتوعية بين مواطنى القاهرة وهانوى بثقافة وتاريخ المدينتين .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الروابط والعلاقات الدبلوماسية التي تجمع بين البلدين هي علاقات ذات جذور عميقة وممتدة عبر عشرات السنوات .

وأكد محافظ القاهرة على تطلع القاهرة إلى مستقبل أفضل ومرحلة جديدة تشهد نمواً وتطوراً في آفاق التعاون الجاد والمثمر بين المدينتين العريقتين في شتى المجالات، خاصة مع وجود فرص للتباحث والتنسيق المشترك، بين المدينتين اللتين تتمتعان بامكانيات سياحية واقتصادية وطبيعية وبيئية متنوعة .

وأشار نجوين مانه كوين نائب محافظ هانوى إلى وجود تشابه كبير بين القاهرة وهانوى فى التحديات والفرص بما يفتح مجالات عديدة للتعاون معبرًا عن سعادته لزيارة مصر التى وصفها ببلد الثقافة والتاريخ مؤكدًا حرص العاصمتين على تفعيل الإتفاقية .

ووجه نائب محافظ هانوى دعوة رسمية من محافظ هانوى للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لزيارة هانوى لتعزيز العلاقات بين المدينتين .

وعقب توقيع الاتفاق أهدى محافظ القاهرة لنائب رئيس الوزراء الفيتنامي ، ونائب محافظ هانوى درع محافظة القاهرة .