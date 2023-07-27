محافظ الدقهلية يفتتح ورشة العمل التدريبية للتحفيز على توفير الموارد المالية الذاتية

افتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم ورشة العمل التدريبية للتحفيز على توفير الموارد المالية الذاتية اللازمة لتنفيذ الخطط التنموية فى إطار مبادرة حوافز تميز الأداء.

هذا وتقام فاعليات ورشة العمل التى تنظمها الادارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة بإشراف إيمان حسين مدير عام الإدارة، وبحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومسئولى الإيرادات بديوان عام المحافظة، وبالوحدات المحلية على مستوي المحافظة وذلك بمشاركة الدكتور حمدى الهنداوى أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة المنصورة وأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، حيث يلقى محاضرة تستهدف توضيح الآليات اللازمة للعمل من أجل زيادة الموارد الذاتية للوحدات الحكومية وذلك بهدف التوسع فى تنفيذ مشروعات جديدة أو رفع كفاءة وتحسين مستوى الآداء لمشروعات قائمة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

وأكد "مختار"علي ضرورة المشاركة الفعالة من قبل المستفيدين من ورشة العمل على كل المستويات لتحقيق الأهداف المرجوة لها بتنفيذ آليات جديدة تحقق الزيادة المطلوبة للموارد الذاتية للوحدات المحلية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه "مختار" الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على الاهتمام البالغ والجهود المبذولة من قبل أجهزة الوزارة لدعم تنفيذ المشروعات من خلال الاعتمادات المالية للخطط الاستثمارية.

جاء ذلك فى إطار التعاون والتنسيق القائم بين الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتوره هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

وفى إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بضرورة تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف رفع كفاءة ومهارات العاملين فى الإدارة المحلية لأداء المهام المكلفين بها بصورة أفضل وخلق كوادر قادرة على العطاء وتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين فى كافة القطاعات بالمحافظات.