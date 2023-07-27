محافظ الإسكندرية: جارى الانتهاء من 8 مشروعات تنموية بالمحافظة

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت محافظة الإسكندرية، احتفالية بمكتبة الإسكندرية مساء اليوم، بمناسبة الاحتفال بالعيد القومى لمحافظة الإسكندرية الـ71 .

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية ، فى كلمتة بالاحتفالية، أن ماتشهده مصر في الفترة الحالية هو ميلاد الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وبسواعد شبابها، الجمهورية الجديدة، التى تمثل التطور التاريخى، لمسيرتنا الوطنية كأمة عظيمة ،و آن لها أن تستعيد مكانتها المستحقة بين الأمم

وأضاف :" الإسكندرية هي بوابة مصر السياحية والثقافية، ومركز المال والأعمال والتجارة، فلدينا أقدم موانيء العالم وأهم المواني المصرية ميناء الإسكندرية ، وفي إحتفال اليوم بالعيد القومي للإسكندرية نؤكد أننا نسعي بكل جهد الي استرجاع الرونق التاريخي والثقافي لعروس البحر الابيض المتوسط وتطوير كافة الاماكن التاريخة والتراثية".

وقال:" في سبيل استعادة الإسكندرية لرونقها تم وضعها على رأس أولويات وخريطة إنجازات الدولة المصرية؛ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تدور عجلة العمل فيها يوميًا فى كل مكان بالمحافظة فتم الانتهاء من عشرات المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت في تغيير وجه الإسكندرية بالكامل، بالإضافة إلى صياغة مُخطط استراتيجي كامل للإسكندرية ليتم تنفيذه حتى عام 2032.

ومن أبرز المشروعات القومية التي تم تنفيذها على أرض الإسكندرية :

1. مشروع محور المحمودية

2. مشروع محور التعمير

3. مشروع مساكن بشاير الخير (1، 2) – (3، 5) بمعدل 30 ألف وحدة

4. مشروع مساكن مشارف بمعدل 80 ألف وحدة

5. مشروع تطوير بحيرة مريوط

6. مشروع تطوير حدائق المنتزة

7. مشروع تطوير حدائق أنطونيادس

8. مشروع سوق الجملة ببرج العرب

أما عن المشروعات الذاتية التي تم الانتهاء منها:

1. مشروع "تطوير ميدان محطة مصر" والسوق الحضاري"

2. مشروع نفق وكباري السادات

3. مشروعات تطوير العشوائيات

4. مشروع ملف النظافة

5. مشروع تطوير سوق العامرية

6. مشروع باب الأحرار

7. مشروع وحدة GIS

وجاري الآن العمل على الانتهاء من تنفيذ مشروعات :

1. مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

2. مشروع الهوية البصرية

3. مشروع تطوير حلقة السمك

4. مشروع ميدان المساجد

5. مشروع تطوير شارع النبي دانيال

6. مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني

7. مشروعات التغيرات المناخية

8. مشروعات حماية الشواطىء (9 مشروعات)

واكد على أن الاجهزة التنفذية لم تدخر جهدا في سبيل تطوير وتنمية مدينة الفن والتاريخ عروس البحر الابيض المتوسط .