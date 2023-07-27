محافظ أسيوط يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة

أسيوط -هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالى 2023/2024، ومراجعة كافة المشروعات التى تم وضعها فى الخطة وفقًا للاحتياجات الفعلية، وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة تنفيذ المشروعات التي تلبي احتياجات المواطنين بالمحافظات وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

جاء ذلك بحضور المهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، والمهندسة مني فرغلي مدير المكتب الفني بمديرية الإسكان، وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة، والمشرف على الحملة الميكانيكية بالمحافظة وبعض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء.

وتم خلال الاجتماع استعراض المشروعات المخطط تنفيذها في الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2023 - 2024 بالمراكز والأحياء وآليات تنفيذ تلك المشروعات، حيث تم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات الطرح والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، تماشيًا مع الجهود المبذولة للدولة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ على عدم الصرف على بند العمرات الجسيمة للمركبات بالمراكز والاحياء إلا بعد العرض عليه وأخذ موافقة كتابية منه مع مراعاة معايير ترشيد الاستهلاك والانفاق العام وفقًا للاشتراطات والكتب الدورية المنظمة لذلك، مشيرًا إلى أهمية اتخاذ خطوات جادة في تنفيذ مشروعات الخطة والتي تتمثل في دعم البنية التحتية والإنارة وتحسين البيئة ودعم الوحدات المحلية، موجهًا رؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها والاستفادة من المبالغ المخصصة لتلك المشروعات وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذ تلك المشروعات ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين، وذلك وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة مع الالتزام بترشيد الاستهلاك المحلي وتنمية الموارد الذاتية بالمحافظة لتوفير نسب منها للإنفاق على المشروعات الخدمية والبنية الأساسية وسد الفجوات التنموية بالقرى الأكثر احتياجًا بالمراكز ضمن خطة الدولة لتنمية الصعيد.

ووجه محافظ أسيوط، مسئولي الإسكان ورؤساء المراكز والأحياء بكتابة تقرير شهري مفصل بما تم تنفيذه من إنجاز بالمشروعات موضحًا به معدلات الأداء ونسب الإنجاز في تنفيذ الخطة أولًا بأول لمناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة وكذا نسب التنفيذ بمختلف القطاعات لتعظيم الإستفادة من المبالغ المعدة للخطة الإستثمارية والإستفادة القصوى من جميع بنودها مؤكدًا على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات وتحقيق الخطط الموضوعة بكافة القطاعات والتي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.