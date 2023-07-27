متحدث الحكومة: ليس هناك أى مشكلات فى شبكات الكهرباء أو إنتاج الغاز

إبراهيم حسان

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء وضح بشكل قاطع حقيقة ما أثير في الفترة الماضية بشأن انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال.

أضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن شهر يوليو أكثر الشهور سخونة في تاريخ كوكب الأرض وفق البيانات الرسمية الدولية، وهذا ما تسبب في استهلاك كميات مرعبة في الطاقة، ولم يتوقع أحد أن يأتي الصيف بهذا الشكل، وليس هناك أي مشكلات في إنتاج الغاز والطاقة أو في شبكات الكهرباء، لكن الوضع استثنائي بحث ويتعلق بالظروف المناخية الصعبة.

وتابع نادر سعد: "الغاز تحتاجه أوروبا في فصل الشتاء بشكل كبير، وهذا هو الفصل الذي ترتفع فيه أسعار الغاز بشكل كبير، والغاز كله حاليا موجه للأغراض الداخلية سواء الأغراض الصناعية أو توليد الكهرباء، مردفا: "الحد الأقصى لتخفيف الأحمال قد يستمر لمدة ساعتين يوميا، وحتى سبتمبر المقبل، وقد ينتهي التخفيف تماما إذا تحسنت الظروف المناخية".