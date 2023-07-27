كما نصت المادة الثانية – من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم - على تعيين عدد من القاضيات بالمحاكم الابتدائية ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة رئيسا للمحكمة من الفئة (ب) ، ورئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) على ان تكن تاليات للسيدة / نهلة ربيع حلمى سمور.

كما نصت المادة الثالثة من القرار على تعيين عدد من عضوات هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة بوظيفة رئيس من الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية، على أن تكن تاليات للسيدة – يسرا أحمد محمد أمين منصور.