قافلة بيطرية بالمحسمة الجديدة بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم- السيد فلاح

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بإشراف الدكتور حامد الأقنص وكيل الوزارة مدير عام مديرية الطب البيطري، وأطباء التلقيح الصناعي والتناسليات، باستكمال القوافل العلاجية والتحصين لرؤوس الماشية حرصًا على خدمة المواطنين في أماكنهم، حيث تم توجيه قافلة بيطرية لعلاج الماشية، بقرية أبوغنيم بالمحسمة الجديدة مركز ومدينة أبوصوير.

وخلال القافلة تم علاج 47 حالة من الأبقار، 13 من الجاموس، 53 من الأغنام، 3 من الدواب و2400من الدواجن. كما تم علاج 16حالة تناسليات وعمل 11 جراحة.

وتستمر القوافل البيطرية في توجيه خدماتها بقُرى الإسماعيلية، للوصول للحالات التي تحتاج الرعاية البيطرية في أماكنها وتوفير العلاج اللازم لها.

يأتي ذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية والداجنة ووفقًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بحماية رؤوس الماشية وتنميتها وتحصينها من كافة الأمراض والأوبئة المنتشرة.