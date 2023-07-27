"فوري" و"الشرقية" يقودان تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

دفعت أسهم قيادية المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، على رأسها بنك كريدي اجريكول مصر، والشرقية-إيسترن كومباني، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، والإسكندرية للزيوت المعدنية-اموك، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وحديد عز، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والسويدي إليكتريك، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، واسيك للتعدين-اسكوم، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، والمطورون العرب القابضة، وام ام جروب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 17341 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 3150 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 20934 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 7256 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 3480 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 5135 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.48% ليصل إلى مستوى 5235 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: بلتون المالية القابضة، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، والمشروعات الصناعية والهندسية، ومصر للفنادق.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة على أسهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية المصدرة لعدد 12.9 مليون سهم بقيمة إجمالية 36.4 مليون جنيه في إطار نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالشركة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 400 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، والحديد والصلب المصرية عدد مليون سهم، 85 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 5400 سهم، 3055 سهم، 58.4 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 500 ألف سهم، 250 ألف سهم، 27.4 ألف سهم، 4316 سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 14640 سهم، 547.5 ألف سهم، على التوالي.

وفي نفس الصدد أعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم محمود حسن جاب الله حسان عدد 36.9 مليون سهم بسعر 0.27 جنيه بقيمة إجمالية 10 ملايين جنيه، ليرتفع نسبة المساهم من 10.536% إلى 16.205%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة رويال لتداول الأوراق المالية والسندات.

في سياق آخر قالت الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، إن مجلس الإدارة وافق بالإجماع على إرجاء بحث النظر في قرار الجمعية العامة غير العادية، والمتضمن تكليف مجلس إدارة الشركة بإعداد دراسة تفصيلية قانونية ومالية لتوضيح رؤية وموقف الشركة من الدمج أو التصفية، وذلك بعد تحقيق الشركة صافي أرباح 5 ملايين جنيه خلال الفترة من 1 أكتوبر عام 2022 وحتى 31 ديسمبر عام 2022، وتحقيق صافي ربح 8 ملايين جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس عام 2023.

كما أعلنت شركة مطاحن مصر الوسطى، تحقيق إيرادات بلغت 581.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 552.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 5.28%، وبلغ صافي ربح بعد الضريبة بلغ 122.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022 مقابل 110.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 11.25%.